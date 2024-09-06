В МОЭК сообщили об выполнении графиков отключения горячей воды

Специалисты ПАО "МОЭК" провели летнюю кампанию по подготовке столичной системы теплоснабжения к отопительному периоду 2024-2025 годов с соблюдением сроков отключения горячего водоснабжения не более чем на 10 дней в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Общая продолжительность гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей и связанных с этим отключений горячей воды составила 98 дней - на шесть дней меньше первоначального плана. В этом году начало "опрессовок" было перенесено с 14 на 20 мая из-за возобновления подачи тепла в жилье и социальные объекты после аномального похолодания. В связи с этим для выполнения работ в полном объеме была проведена корректировка графика всей летней ремонтной кампании", - значится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ПАО "МОЭК" разработали комплекс дополнительных мероприятий: более широкое использование систем диспетчеризации и дистанционного контроля; применение устройств для поиска и локализации утечек; ранжирование тепловых сетей, увеличение числа ремонтных бригад; проведение гидравлических испытаний и ремонтных работ в круглосуточном режиме; привлечение дополнительныхтехнических средств и др.

Чтобы выполнить все работы в срок с необходимымкачеством, компания задействовала более 4,2 тыс. человек, 160 опрессовочных центров и 245 единиц спецтехники. В итогегидравлические испытания тепловых сетей,эксплуатируемых компанией, с отключением горячей воды употребителей были закончены в соответствии с графиком 25 августа.

"В этом году при подготовке к ОЗП (осенне-зимнему периоду - прим. ТАСС) широко использовались возможности разработанной в ПАО "МОЭК" автоматизированной системы "Диспетчеризация". Она ведет онлайн-мониторинг состояния теплосети в ходе гидравлических испытаний и с ее помощью по минимальным отклонениям от нормативных режимов можно быстрее выявлять места повреждений. Это сокращает время ремонта и минимизирует зону раскопок, что в итоге позволяет строго соблюдать заявленную 10-дневную продолжительность отключений ГВС при обеспечении качества работ", - пояснил главный инженер ПАО "МОЭК" Роман Коровин, слова которого приводит пресс-служба.

ПАО "МОЭК" в своей работе использует современные технологии для развития системы теплоснабжения - проведение внутритрубной диагностики, тепловизионные обследования, использование современных материалов при прокладке тепловых сетей и т.д. Благодаря этому продолжительность летних профилактических работ сегодня в Москве не превышает 10 дней (по нормативам этот срок сейчас не должен превышать 14 дней). При этом до 2011 года этот показатель составлял 14 дней, а до 2003 года - 21 день.