Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов и района Куркино.

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— Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно, — отметил глава города.

В своем Telegram-канале Собянин напомнил, что в настоящее время москвичи голосуют за муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Онлайн-голосование доступно до 20:00 8 сентября.