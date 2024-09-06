В Москве проведут бесплатные тренировки в День города

В День города, который Москва отпразднует 7 и 8 сентября, в столице пройдут бесплатные тренировки проекта «Мой спортивный район». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Проект «Мой спортивный район» реализуется в рамках фестиваля «Лето в Москве». В субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, жители города смогут поучаствовать в тренировках по 13 различным дисциплинам, включая зумбу, растяжку, йогу, ушу, катание на роликах, бег, волейбол и футбол. Бесплатные тренировки в День города пройдут на 114 площадках.

Заключительные тренировки по ушу состоятся 8 сентября. К занятиям по игровым видам спорта, фитнесу, бегу, роллер-спорту, йоге можно присоединиться до конца месяца. С октября начнет действовать осеннее расписание тренировок.

В целом за лето в рамках проекта «Мой спортивный район» прошло 7110 тренировок, в которых поучаствовали 64 100 человек. Посещать бесплатные занятия можно круглый год - они проходят в десяти московских округах. Записаться на тренировки можно на сайте проекта.