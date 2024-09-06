День города, игры и мастер-классы: как пройдет 7 сентября на ВДНХ

В субботу, 7 сентября, посетители павильона «Умный город» на ВДНХ смогут принять участие в интеллектуальных играх и мастер-классах в честь Дня Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра.

© Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

Глава отдела выставочной деятельности Департамента информационных технологий Москвы Анастасия Шарова рассказала, что гости «Умного города» смогут познакомиться со многими цифровыми решениями, которые применяются в столице. Мероприятия пройдут с 12:00 до 18:00.

Каждый час в павильоне будут проводить блиц-игру. Ее участникам предстоит ответить на вопросы об истории, культуре, архитектуре и современном развитии Москвы. Участник, правильно ответивший первым, получит призовые баллы. А отвечать первым будет тот, кто быстрее всех нажмет кнопку.

В честь Дня города гости павильона также смогут проверить свои знания о сервисах и технологиях. «Умный город» предложит игры и викторины на эти темы как для детей, так и для взрослых. Подсказки и правильные ответы можно будет найти, изучив интерактивные экспозиции павильона.

«Любознательных гостей ждут квизы, викторины, задачи на смекалку и логику, мастер-классы, игры и, конечно же, памятные призы и подарки», - рассказала Шарова.

Гости «Умного города» смогут прокатиться на велосипеде по метавселенной ВДНХ и совершить путешествие по цифровым двойникам важных мест в кабинке канатной дороги. Взрослые и дети также смогут сыграть в настольные игры, собрать интеллектуальные пазлы и головоломки, посвященные Москве.

Кроме того, детям предложат изобразить город мечты с помощью раскраски «Город для каждого». Рисунок можно будет «оживить», отсканировав QR-код на обратной стороне раскраски.

В качестве подарков участникам викторин подготовили блокноты, стикерпаки с логотипами цифровых сервисов Москвы, картхолдеры и другие сувениры.