День города, игры и мастер-классы: как пройдет 7 сентября на ВДНХ
В субботу, 7 сентября, посетители павильона «Умный город» на ВДНХ смогут принять участие в интеллектуальных играх и мастер-классах в честь Дня Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра.
Глава отдела выставочной деятельности Департамента информационных технологий Москвы Анастасия Шарова рассказала, что гости «Умного города» смогут познакомиться со многими цифровыми решениями, которые применяются в столице. Мероприятия пройдут с 12:00 до 18:00.
Каждый час в павильоне будут проводить блиц-игру. Ее участникам предстоит ответить на вопросы об истории, культуре, архитектуре и современном развитии Москвы. Участник, правильно ответивший первым, получит призовые баллы. А отвечать первым будет тот, кто быстрее всех нажмет кнопку.
В честь Дня города гости павильона также смогут проверить свои знания о сервисах и технологиях. «Умный город» предложит игры и викторины на эти темы как для детей, так и для взрослых. Подсказки и правильные ответы можно будет найти, изучив интерактивные экспозиции павильона.
«Любознательных гостей ждут квизы, викторины, задачи на смекалку и логику, мастер-классы, игры и, конечно же, памятные призы и подарки», - рассказала Шарова.
Гости «Умного города» смогут прокатиться на велосипеде по метавселенной ВДНХ и совершить путешествие по цифровым двойникам важных мест в кабинке канатной дороги. Взрослые и дети также смогут сыграть в настольные игры, собрать интеллектуальные пазлы и головоломки, посвященные Москве.
Кроме того, детям предложат изобразить город мечты с помощью раскраски «Город для каждого». Рисунок можно будет «оживить», отсканировав QR-код на обратной стороне раскраски.
В качестве подарков участникам викторин подготовили блокноты, стикерпаки с логотипами цифровых сервисов Москвы, картхолдеры и другие сувениры.