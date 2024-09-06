Москвичей ждут ясные выходные без дождей, а новая неделя принесет очередную волну тепла даже по ночам, днем воздух прогреется до 26 градусов, заявил НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Я бы сказал, что погода будет отличная. Метеорологи редко дают характеристики погоде, потому что у каждого человека свое представление, но теплую, комфортную погоду в сентябре любят все. Дело в том, что погодой сейчас управляет мощнейший антициклон, давление в его центре очень высокое. Вот позавчера, вчера были даже побиты рекордные значения давления для 4 и 5 сентября в Москве. Поскольку давление сейчас в Москве очень высокое, сегодня ясно и завтра еще тоже. Затем начинаются небольшие изменения, связанные с тем, что антициклон постепенно отходит», - рассказал он.

По его словам, сегодня размах ночных и дневных температур составляет до 20 градусов, новая неделя принесет более теплые ночи.

«Сегодня ночью в Московской области до 2 градусов температура понижалась, а дневные температуры в районе 23-25 градусов. Вот такая амплитуда, размах, изменение температуры более 20 градусов. Ближайшая ночь тоже еще прохладная. В Москве в спальных районах 6-8 градусов, совсем немного. В центре около 10 градусов, но все равно прохладно. А дневные температуры завтра повысятся до 24-26. И никаких осадков. Дальше очень небольшие изменения будут. Ночная температура 9 сентября уже около 10 градусов, в центре города даже около 15. Во вторник еще дальше отходит антициклон, ночные температуры в районе 10-15 градусов, ночное потепление», - отметил он.

Начиная с пятницы, в столицу могут прийти дожди, но лишь кратковременные, температуру это не понизит, заметил Вильфанд.

«Ночи потеплеют, а днем по-прежнему очень комфортно, около 23-26. Собственно говоря, такая погода будет и во вторник, и в среду, и в четверг, она не меняется. А начиная с пятницы, температурный фон такой же, но появляется местами кратковременный дождь, небольшие дождики возможны. Но они уж точно не испортят настроение», - добавил собеседник НСН.

В Москве сентябрь будет аномально теплым примерно до 22 числа, бархатный сезон продлится еще минимум полторы недели, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН».