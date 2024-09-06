Парад ретротрамваев завершится концертом

В параде ретротрамваев и автомобилей, который состоится в Москве 7 сентября, а также на выставке ретротранспорта можно будет увидеть более 50 экспонатов.

Об этом сообщает сайт mos.ru.

В коллекции — конка XIX века, трамваи с деревянным кузовом начала ХХ века: «Ф» («Фонарный»), «Н» («Нюрнбергский»), «КМ» («Коломенский моторный») и «КП» («Коломенский прицепной»), а также вагоны послевоенного периода и спецвагоны — снегоочиститель, вагон-башня и другие.

Также в этот день на территории трамвайного депо им. Н.Э. Баумана на Сельскохозяйственной улице будет работать выставка ретровагонов и автомобилей.

В рамках развлекательной программы состоится выступление академического хора Московского метрополитена, участников проекта «Музыка в метро» и специального гостя — Виктора Салтыкова.

Ранее сообщалось, что парад трамваев пройдёт от улицы Сергея Эйзенштейна до Останкино и обратно.