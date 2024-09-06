Собянин: в День города в Москве продлят работу метро и МЦК

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в День города, празднование которого пройдёт в столице 7 и 8 сентября, работа городского транспорта будет продлена.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Так, метро и МЦК в ночь с 7 на 8 сентября будут открыты для входа пассажиров до 02:00.

Кроме того, в обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта, добавил Собянин.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в Москве празднование Дня города в этом году пройдёт без салюта.