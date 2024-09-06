На Южном речном вокзале расскажут о галактиках и покорении Луны

В эти выходные на Южном речном вокзале горожане смогут узнать много нового о космосе, естественном спутнике Земли Луне, Млечном Пути и гигантских «звездных городах».

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Здесь пройдут лекции и сеансы наблюдения за небесными светилами.

«Вместе с Московским планетарием мы уже провели два сеанса наблюдения за звездами на Северном речном вокзале. В эти выходные местом для лекций станет Южный речной вокзал. Продолжаем активно развивать площадки речных вокзалов и организовывать здесь интересные мероприятия по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, 7 сентября состоится лекция «О галактиках близких и далеких». Ее подготовила Екатерина Ефремова, астроном, популяризатор науки и сооснователь клуба астрономических путешествий «Гусиная дорога». Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

8 сентября лектор Московского планетария, астрофотограф и экскурсовод Игорь Севастьянов выступит с сообщением на тему «Покорение Луны». Чтобы послушать его лекцию, также необходимо заранее зарегистрироваться.

Мероприятия пройдут с 19:30 до 22:30.