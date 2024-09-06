Выборы в Москве начались в штатном режиме

Выборы депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва, муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино стартовали в штатном режиме в 8 часов утра, сообщает пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за голосованием в столице.

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«Штаб уже начал свою работу, на всех избирательных участках Москвы находятся наши наблюдатели – которые сообщили, что все УИКи открылись вовремя и в штатном режиме. За их работой в круглосуточном режиме все три дня голосования будут следить и наши видеонаблюдатели», — сообщил председатель штаба, руководитель Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

По его словам, в этом году в Корпус наблюдателей вошли 12 680 человек: 49% из них — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 26% — москвичи от 35 до 50 лет, 25% — горожане старше 50 лет.

Выборы депутатов пройдут 6–8 сентября. Москвичам доступны все способы голосования, сделать свой выбор они могут онлайн по прямой ссылке http://elec.mos.ru или на избирательных участках. Во втором случае голосовать можно с помощью терминалов электронного голосования или бумажных бюллетеней — ожидается, что этот способ предпочтут около 200 тысяч москвичей, в том числе ранее подавшие заявку на голосование бумажным бюллетенем, а также находящиеся на лечении в стационарах и проходящие воинскую службу.