Новый максимум атмосферного давления установлен в Москве для 6 сентября - 762,2 мм ртутного столба.

Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

"В Москве вновь перекрыт максимум атмосферного давления. Утром 6 сентября столичный регион оказался практически в центре мощного антициклона, в 7 часов атмосферное давление на ВДНХ достигло 762,2 мм ртутного столба (1015,9 гПа). До сегодняшнего дня самое высокое атмосферное давление 6 сентября наблюдалось в 1967 году и составляло 761,9 мм ртутного столба (1015,8 гПа)", - написала Позднякова.

Метеоролог также отметила, что в течение дня рост атмосферного давления продолжится.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 5 сентября установлен рекорд атмосферного давления в Москве - он составил 761,7 мм ртутного столба.