Ленинградский вокзал в Москве могут реконструировать за год

Власти Москвы постараются реконструировать Ленинградский вокзал "за год с небольшим". Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире "Авторадио".

"Вот уже Ленинградский вокзал мы начали реконструировать. Он временно закрыт, но зато мы за короткий период, постараемся за год с небольшим, полностью привести его в порядок. Сделаем его новым, современным", - сказал он.

Ликсутов добавил, что ремонт вокзала сделает его "лучшим железнодорожным вокзалом в России".

Здание Ленинградского вокзала в Москве закрыто на ремонт с 11 августа.