Собянин рассказал о благоустройстве в парках Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице планируется провести благоустройство в нескольких крупных парках.

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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра на его персональном сайте.

Глава города напомнил, что с 2011 по 2023 год в столице провели масштабную работу по реабилитации и созданию парков и скверов — всего за этот период в городе появилось свыше тысячи зелёных зон, в том числе парк «Зарядье».

В ближайшие годы планируется благоустройство больших московских парков, отметил Собянин. В настоящее время специалисты проводят работы в парке Горького, «Сокольниках» и «Коломенском». На следующем этапе приведут в порядок Измайловский парк, «Кузьминки-Люблино» и «Фили».

Ранее сообщалось, что парки Московской области приняли 25,5 млн человек за лето.