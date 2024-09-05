В Москве 5 сентября установили рекорд атмосферного давления

Рекорд атмосферного давления зафиксирован для 5 сентября в Москве, он составил 761,7 мм ртутного столба. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Для пятого сентября зафиксировано самое высокое давление, оно составило 761,7 мм ртутного столба", - сказал он.

По его словам, предыдущий рекордный показатель был отмечен в 1997 году и составил 759,5 мм ртутного столба.

Такое повышение связано с воздействием антициклона на регион.

"Для антициклона характерны нисходящие движения воздуха, которые препятствуют облакообразованию", - пояснил метеоролог.

Он также рассказал, что из-за влияния антициклона на востоке Подмосковья этой ночью возможны заморозки, температура может опуститься до минус 1 градуса. Суточный ход температур составит около 20 градусов, днем прогнозируется 23-25 градусов.

Заморозки также ожидаются на текущей неделе в Приволжском федеральном округе: Башкортостане, Пермской крае и Оренбургской области, температура ночью может достичь минус 2-4 градусов.