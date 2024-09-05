Качество воздуха в Москве оказалось лучше, чем в прошлом году

В августе 2024 года качество столичного воздуха оказалось лучше, чем годом ранее. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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— Несмотря на преобладание сухой и солнечной погоды и, соответственно, слабых условий рассеивания в ночные часы, уровень загрязнения воздуха по сравнению с прошлогодним августом снизился. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, в прошедшем месяце среднемесячные концентрации примесей находились на низком уровне и не превысили гигиенических нормативов, — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что концентрация оксида углерода снизились на 9 процентов, диоксида азота — на 7 процентов, а взвешенных веществ РМ10 — на 10 процентов.

Также сообщается, что осадков выпало чуть менее половины нормы, передает агентство городских новостей «Москва».

В конце августа стало известно, что в столичный регион пришла аномальная жара. Температурные показатели оказались на 7–8 градусов теплее положенных по климату. Температура воздуха в столице — от плюс 29 до 31 градуса, по области — 26–31 градус. Атмосферное давление менялось мало и составило по итогу 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что аавгуст — это месяц больших температурных контрастов. Они начались в первых числах и продлились до последнего дня месяца.