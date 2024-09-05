Москвичей предупредили о перекрытии дорог 6 сентября

В Москве, в связи с проведением крестного хода 6 сентября, планируется перекрыть ряд улиц. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

По предоставленной ЦОДД информации, движение будет закрыто с 11:00 до 11:20 на на улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровка, а также на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровка.

Москвичей предупредили о необходимости поиска альтернативных маршрутов.

Среди изменений в движении транспорта, которые появятся в ближайшее время — изменение расписания поездов Калужского направления МЦД-4. Расписание пригородных поездов на четвертом маршруте Московских центральных диаметров изменится с 05:00 7 сентября до 04:00 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, в этот период отменят экспрессы до аэропорта Внуково. Однако движение электричек МЦД сохранят в полном объеме.