Собянин открыл после реконструкции корпус № 2 ГКБ имени Вересаева

4 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции корпус № 2 Городской клинической больницы имени Вересаева. Это часть масштабной модернизации медучреждения.

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Больница Вересаева стала первой в столице, где заработал флагманский центр экстренной помощи. В прошлом году здесь также открыли обновленный корпус № 1 и построили вертолетную площадку. И теперь завершилась реконструкция корпуса № 2. Здания объединены между собой подземным переходом, что облегчает и упрощает транспортировку пациента в нужное отделение больницы.

— У нас появились просто космические возможности для оказания медицинской помощи больным разного профиля, прежде всего кардиохирургического, — сказал главный врач Больницы имени Вересаева Игорь Парфенов.

В больницу поступают пациенты, в том числе с серьезными заболевания сердца, аорты, артериальных сосудов и крупных венозных стволов. Поэтому в корпусе № 2 создан отдельный блок кардиохирургического, аритмологического и сосудистого профиля. На одном этаже разместили высокотехнологичные операционные и реанимацию.

Во втором корпусе также находятся отделения эндокринологии, терапии и нейрохирургии.

— Тысячи пациентов больницы получат возможность лечиться в более комфортных условиях, а врачи — работать на новейшем оборудовании, — подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, модернизация больницы должна завершиться в следующем году. Запланирован капитальный ремонт еще двух корпусов. В одном из них разместят центр женского здоровья и роддом.

СВЯЗАЛИ РАЙОНЫ

Как сообщил Сергей Собянин в соцсетях, дорога от Большой Филевской улицы до ТТК открыта. Она проходит вдоль набережной Москвы-реки и связывает новые жилые кварталы, расположенные в районах Дорогомилово и Филевский Парк. В сентябре завершится реконструкция еще одной дороги на участке от Большой Филевской улицы до Новофилевского проезда.