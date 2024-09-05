Москвичам напомнили о доступности всех способов голосования на выборах

В период с 6 по 8 сентября в Москве состоятся выборы депутатов в Московскую городскую Думу, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино. В этом году избиратели могут проголосовать за выбранных кандидатов разными способами. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

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— Голосовать можно онлайн по прямой ссылке или на избирательных участках, где свой выбор можно сделать с помощью терминалов электронного голосования или традиционным бумажным бюллетенем, — рассказал Ковалев.

По его словам, для традиционного способа голосования необходимо подать заявление на портале mos.ru или в территориальной избирательной комиссии. Кроме того, сделать выбор и проявить свою позицию москвичи могут в любое время суток из любой точки страны, говорится на сайте.

Выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО пройдут в столице с 6 по 8 сентября. Каким способом и где можно проголосовать, читайте в специальном разделе mos.ru. Заранее ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму можно на сайте «ПОЛИТМОСКВА».