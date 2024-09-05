Event-директор Пикника «Афиши»: «Москве не хватает летнего фестиваля, который стал бы её визитной карточкой»

Лидеры крупных фестивалей обсудили, как городу стать более открытым к музыке

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Event-директор компании «Афиша» Яков Трахман принял участие в паблик-токе «Атмосфера города» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030». На площадке Дома культуры ГЭС-2 организаторы ключевых летних фестивалей 2024 года обсудили, как музыка влияет на облик города. Мнением также поделились исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана, директор Moscow Jazz Festival Роман Христюк и операционный директор VK Fest, директор управления проектами VK Злата Колотвина. Модератором выступил основатель Московского центра урбанистики при МГУ им. Ломоносова Сергей Капков.

Яков Трахман рассказал про возрождение фестиваля, который был культовым у целого поколения: «Да, у нас была новая команда на 90%, но при этом были и те, кто стоял у истоков "Пикника" и помогли нам сохранить важные для атмосферы детали. Когда зашла речь о возрождении ивента, мы, помимо новых гостей, хотели привлечь тех, кто ходил на него 10, 15, 20 лет назад. Комьюнити – главная ценность любого фестиваля, оно создаёт эмоции и ассоциации с брендом. И, мне кажется, нам это удалось, при этом не слишком зацикливаясь на повторении старого и предложив много нового. Потому что всё в мире меняется, и "Пикник" не исключение – в этом году он впервые прошёл два дня и погостил в Санкт-Петербурге».

Говоря с коллегами об особенностях организации крупных фестивалей, event-директор «Афиши» отметил, что хотя сам родом из Санкт-Петербурга, считает Москву более комфортной для больших мероприятий за счёт уже подготовленных площадок и инфраструктуры. Однако городу не хватает своей «визитной карточки»:

«В Москве не проводится фестиваль, который бы ассоциировался с ней напрямую. Например, есть фестиваль Sziget в Будапеште, он проводится с 1993 года в одном месте и находится с городом в очень плотной синергии. Когда мы слышим про "Алые Паруса", сразу думаем о Петербурге. У Москвы пока такого мероприятия нет».

На предложение Сергея Капкова провести музыкальный фестиваль не на отдельной площадке, а интегрировать его прямо в городское пространство, как было на Чемпионате Мира по футболу в 2020 году, Яков Трахман сказал, что сначала надо обсудить с городом ограничения по шуму:

«Летние фестивали вкладывают большое количество ресурсов в световое оборудование, спецэффекты, подсветку сцен и пространств, поэтому было бы здорово иметь возможность не обрывать мероприятия в 23:00, а уходить хотя бы немного в ночь. Всё, что мы делаем, работает намного эмоциональнее в тёмное время суток». Капков поддержал эту идею, подводя итог всей дискуссии: «Музыка – это не враг города».

В 2024 году Пикник «Афиши» отметил 20-летний юбилей и впервые проходил несколько дней и в двух городах. На 5 сценах в Москве на территории СК «Лужники» выступили 88 артистов, на 4 сценах в Санкт-Петербурге на Елагином острове выступили 72 артиста.