Столичный беспилотный трамвай в тестовом режиме перевозит пассажиров. Самые заинтересованные горожане, которые хотят в числе первых проехать в инновационном вагоне, могут принять участие в розыгрыше транспортных карт «Тройка», выполненных в специальном дизайне. Конкурс проходит в социальных сетях. Во время тестовых поездок сотрудники Центра исследования и разработки беспилотного транспорта расскажут пассажирам о принципах работы машины.

В Москве успешно завершился первый и начался второй этап запуска беспилотного трамвая. Все системы проверены: само транспортное средство и его программное обеспечение полностью готовы к тестовым поездкам. Теперь инновационный транспорт выходит на маршрут как с пассажирами, так и без.

«Старт второму этапу запуска беспилотного трамвая дал Сергей Собянин. Система полностью контролирует движение, остановку и открытие дверей. Трамвай сам двигается по городу по специальному графику, при этом водитель за пультом дополнительно следит за безопасной работой машины. В салоне есть большой экран для трансляции основных показателей работы различных систем. Он позволяет оценить, как трамвай видит окружающее пространство через систему машинного зрения. В конце 2025 года, на финальном этапе запуска, трамвай полностью перейдет на беспилотный режим», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первый в России беспилотный трамвай модели «Львенок-Москва» курсирует по маршруту № 10 (станция метро «Щукинская» — улица Кулакова).