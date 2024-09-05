Собянин открыл новую станцию «Потапово» Сокольнической линии столичного метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию метро «Потапово» Сокольнической линии. Об этом стало известно в четверг, 5 сентября.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— По просьбе жителей мы решили продлить ее еще на одну станцию – на станцию «Потапово». Это важная станция, потому что она будет обслуживать в значительной степени весь район Коммунарка – 150 тыс. жителей уже – и значительную часть жителей Южного Бутово, — заявил Собянин.

По его словам, за последние годы красная линия метро увеличилась в 1,5 раза. Раньше она доходила лишь до «Новомосковской» станции. Но власти города прислушались к просьбам местных жителей и продлили ветку до станции «Потапово», пишет агентство городских новостей «Москва».

Первый тестовый электропоезд проехал по новому участку от станции «Новомосковская» до станции «Потапово» Сокольнической линии. По словам мэра города Сергея Собянина, для тестирования новых станций используют специальные составы, которые позволяют гарантировать безопасность будущих поездок для пассажиров.

В связи с открытием станции специалисты департамента транспорта изменили навигационные элементы и указатели в метро.