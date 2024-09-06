Парковка в Москве в День города не будет бесплатной

Москвичам и гостям столицы напомнили, как будут работать парковки в День города. В ближайшие выходные — 7 и 8 сентября — российская столица празднует День города. Как всегда, в эти дни в Москве будет проходить много культурно-массовых мероприятий.

Столичный департамент транспорта уточнил, что бесплатными парковки на всех улицах города бывают только в дни общероссийских праздников, например, в День Победы или в Новый год. Но День города не является таковым. Это городской праздник, поэтому 7 и 8 сентября в Москве будут действовать стандартные условия по действующим тарифам. В ведомстве призвали в праздничные выходные воспользоваться общественным транспортом.

Моспаркинг напомнил, что цена за стоянку автомобиля составляет от 40 до 200 рублей в час. На отдельных улицах в центре города действует повышенный тариф в размере 380 и 450 рублей в час. Также в центре Москвы на отдельных парковках, оборудованных шлагбаумом, стоимость часа составляет 600 рублей. Оплата за парковку действует круглосуточно.