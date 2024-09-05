В Москве наградят активных волонтеров

Прием заявок на получение знака отличия «Волонтер Москвы» начался в столице. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Награду учредили в 2022 году, и получить ее могут горожане, помогающие другим не менее двух лет и внесшие значимый вклад в развитие добровольчества.

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«Волонтерское движение столицы объединяет уже 1,3 миллиона человек. Они заботятся о ветеранах, пожилых людях и всех, кто нуждается в поддержке, участвуют в крупных городских мероприятиях, историко-культурных и патриотических проектах. В этом году награду по традиции получат 30 москвичей. Заявочная кампания продлится до 1 октября», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, за два предыдущих года на получение знака отличия претендовали свыше 2,2 тысячи человек. При отборе соискателей учитывают общий стаж, количество часов добровольческой деятельности и социальную значимость проектов.

Выдвинуть кандидатов могут только юридические лица: некоммерческие организации, образовательные учреждения, компании и другие. Документы принимают в ресурсном центре «Мосволонтер» (Ленинградский проспект, дом 5, строение 1) с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье — с 10:00 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 499 722⁠-69⁠-90.

После окончания приема заявок список претендентов изучат представители экспертного совета по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы. Церемония вручения знака отличия «Волонтер Москвы» запланирована на декабрь.

В столице развивается более 10 направлений волонтерства, в том числе патриотическое, социальное, событийное, культурное, экологическое, спортивное. Для участников добровольческого движения регулярно проводят обучающие программы и тренинги по командной работе.

В этом году ресурсному центру «Мосволонтер» исполнилось исполнилось10 лет. За это время он сформировал более 1,7 тысячи добровольческих корпусов, которые занимались сопровождением таких крупных мероприятий, как форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», Международная выставка-форум «Россия», акция «Москва помогает», чемпионат мира по футболу 2018 года, патриотические акции «Линия памяти», «Вахта памяти», а также мероприятий ко Дню Победы и других.