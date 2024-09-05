Абсолютный рекорд высокого атмосферного давления установлен в Москве 5 сентября

В Москве был установлен новый рекорд уровня атмосферного давления. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Вчера в конце дня давление в Москве превысило рекордное значение для 4 сентября, но совсем не намного, а сегодня рекорд превышен уже на 2 миллиметра ртутного столба, — заявил Вильфанд.

По его словам, показатели на данный момент составляют 761 миллиметр ртутного столба, что является небывалым значением, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 1 сентября 2024 года в Москве стало самым теплым днем в XXI веке. По его словам, в 15:00 температура воздуха достигла плюс 29,1 градуса, что сделало этот день самым знойным среди всех «первых сентября» этого века.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал «чрезвычайно теплое» начало осени в Москве. По его словам, в течение первой недели сентября температура воздуха в Москве будет составлять порядка 28 градусов тепла.