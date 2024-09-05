Началась кампания по вакцинации от гриппа

С 5 сентября москвичам предлагают бесплатно вакцинироваться от гриппа. Взрослые могут поставить прививку в городских поликлиниках по месту прикрепления и мобильных пунктах у некоторых станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, а дети — в поликлиниках, детских садах и школах.
Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Осенняя пора характеризуется распространением таких вирусных заболеваний, как грипп, который гораздо более опасен, чем классическая ОРВИ. Он может привести к серьезным осложнениям, особенно если есть сопутствующие хронические болезни. Город стремится всесторонне обезопасить москвичей, а самая эффективная и безопасная защита от гриппа и его осложнений — это вакцинация. Пройти ее бесплатно можно в поликлиниках по месту прикрепления и мобильных пунктах вакцинации у некоторых станций метро, МЦК и ж/д станций. Важно учитывать, что стойкий иммунитет от вакцинации вырабатывается примерно через 10–15 дней, поэтому стоит своевременно позаботиться о профилактике гриппа», — рассказала Анастасия Ракова.
За последние годы в столице не зарегистрировали ни одного случая тяжелых осложнений гриппа среди горожан, прошедших вакцинацию. Для процедуры используются инактивированные вакцины, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Их разрабатывают каждый год по единой рекомендации Всемирной организации здравоохранения именно против тех штаммов, которые с наибольшей вероятностью будут циркулировать в этом сезоне.
Для того чтобы пройти бесплатную вакцинацию от гриппа в поликлиниках и мобильных пунктах, необходимо предъявить паспорт и полис ОМС. Процедура займет около 15 минут.
Подробнее о мерах профилактики и порядке проведения вакцинации — на сайте столичного Департамента здравоохранения.