Собянин назвал самые посещаемые в этом году музеи и выставочные залы Москвы

Музеи и выставочные залы Москвы за последние семь месяцев посетили 7,8 миллиона человек. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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«Самые популярные площадки — это отметивший 40-летний юбилей музей-заповедник “Царицыно”, Московский государственный объединенный музей-заповедник “Коломенское — Измайлово”, Московский музей космонавтики, где хранится больше 100 тысяч артефактов», — отметил Мэр Москвы.

Кроме того, в списке усадьба Кусково и ее 100-летний Музей керамики, а также Музей Москвы, который в первом полугодии 2024-го провел более 2,5 тысячи экскурсий.