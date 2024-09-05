Вильфанд рассказал о рекордно высоком давлении в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до конца недели атмосферное давление в Москве будет рекордно высоким. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам синоптика, температура днем будет оставаться выше +20°C, но ночи могут быть холодными — до +4°C. Как уточнил Вильфанд, сейчас над Москвой доминирует антициклон, но погода будет ясной и безоблачной.

«Никогда ранее, с самого начала метеорологических наблюдений — с 1879 года, давление в Москве на 4 и 5 сентября не достигало таких высоких значений», — заявил он.

Качество воздуха в Москве оказалось лучше, чем в прошлом году

Ранее синоптик рассказал о том, какая погода будет в Москве на День города.