Массовый сбой произошел в движении поездов на МЦД-3

Электропоезда на Ленинградско-Казанском Московском центральном диаметре (МЦД-3) следуют с опозданиями по техническим причинам. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующие аудиообъявления транслируются на станциях. Согласно табло на станции Крюково, поезда задерживаются более чем на 15 минут. При этом время отправления меняется на более позднее, отмечает корреспондент издания.

В аудиообъявлениях отмечает, что прибытие и отправление электропоездов МЦД Зеленоград-Крюково - Ипподром задерживаются «на неопределенное время по техническим причинам».

В свою очередь в пресс-службе Октябрьской железной дороги пояснили, что по техническим причинам в пути следования задерживается порядка 10 пригородных поездов (в том числе и МЦД-3) Ленинградского направления ОЖД в сторону Зеленоград-Крюково, пишет MSK1.RU.

«Максимальное время опоздания - более 1 часа. Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания», - пояснили в пресс-службе.

По данным очевидцев, которые приводит издание, одна из электричек «встала» на станции Сходня из-за пережога контактной сети.

Ранее один из пассажиров упал на рельсы на станции московского метрополитена «Щелковская». Из-за этого пришлось остановить движение поездов от станции «Партизанская» до станции «Щелковская».