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Массовый сбой произошел в движении поездов на МЦД-3

Электропоезда на Ленинградско-Казанском Московском центральном диаметре (МЦД-3) следуют с опозданиями по техническим причинам. Об этом пишет ТАСС.

Массовый сбой произошел в движении поездов на МЦД-3
© РИА Новости

Соответствующие аудиообъявления транслируются на станциях. Согласно табло на станции Крюково, поезда задерживаются более чем на 15 минут. При этом время отправления меняется на более позднее, отмечает корреспондент издания.

В аудиообъявлениях отмечает, что прибытие и отправление электропоездов МЦД Зеленоград-Крюково - Ипподром задерживаются «на неопределенное время по техническим причинам».

В свою очередь в пресс-службе Октябрьской железной дороги пояснили, что по техническим причинам в пути следования задерживается порядка 10 пригородных поездов (в том числе и МЦД-3) Ленинградского направления ОЖД в сторону Зеленоград-Крюково, пишет MSK1.RU.

«Максимальное время опоздания - более 1 часа. Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания», - пояснили в пресс-службе.

По данным очевидцев, которые приводит издание, одна из электричек «встала» на станции Сходня из-за пережога контактной сети.

Ранее один из пассажиров упал на рельсы на станции московского метрополитена «Щелковская». Из-за этого пришлось остановить движение поездов от станции «Партизанская» до станции «Щелковская».