Собянин: в Москве приведут в порядок 36 набережных до 2030 года

В столице продолжается комплексное благоустройство городских набережных, парков и прудов. В Москве 78 набережных, 174 километра береговой линии от Строгина до Капотни. Так, за последние годы реконструировали 42 набережные Москвы-реки, включая Москворецкую, Краснопресненскую, Воробьевскую, Берсеневскую и Крымскую. В результате появились живописные и комфортные прогулочные маршруты в центре мегаполиса. Об этом Мэр Москвы рассказал в своем блоге.

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«Самые разительные перемены произошли в нижнем течении реки, где неуютные, заболоченные и захламленные берега превратились в новые городские парки: “Братеевскую пойму”, парк 850-летия Москвы и парк на набережной Москвы-реки в Капотне. До 2030 года планируем привести в порядок еще 36 набережных. Частично — в рамках проектов благоустройства, частично — создать заново в ходе реорганизации промзон, расположенных на берегах Москвы-реки», — написал Сергей Собянин.

Наиболее крупные проекты по реабилитации и благоустройству реализуют в парках Большого и Малого Строгинских затонов, музее-заповеднике «Коломенское» и Парке Горького. Благодаря этому у миллионов горожан и туристов появятся новые места для отдыха у воды.

Один из лучших парков создадут в верхнем течении реки Яузы, а в нижнем течении приведут в порядок гранитные набережные.

Кроме того, до 2030 года запланирована реализация программы по реабилитации более 130 водных объектов, что позволит значительно улучшить экологию и создать в разных районах города новые места для отдыха у воды — с пляжами, пунктами проката, удобными подходами и подъездами, а также всей необходимой инфраструктурой. Благоустройство коснется Оленьих, Головинских и Бехтеревских прудов, Алтуфьевского пруда, а также прудов реки Битцы.