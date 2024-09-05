Свыше 14,6 тыс подъездов жилых домов отремонтированы в Москве

Специалисты комплекса горхозяйства привели в порядок свыше 14,6 тысячи подъездов жилых многоквартирных домов в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

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По словам вице-мэра, содержание подъездов домов в нормативном состоянии находится на особом контроле. В городе сформирован единый подход к проведению текущего ремонта данных помещений.

Во время работ специалисты убирают электрическую проводку в специальные короба, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила и другие конструкции. При необходимости ремонтируются оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, заменяются таблички этажности и осветительные приборы, объяснил Бирюков.

Также в обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. О датах начала ремонта жильцов предупреждают заранее, размещая объявления на информационных стендах и в местах общего пользования.

Ранее в жилых домах Москвы в рамках капремонта заменили порядка 500 лифтов. За все время специалисты обновили уже более 45,2 тысячи подъемных механизмов. В общей сложности в этом году заменят свыше 2,6 тысячи лифтов, больше всего – в ЮВАО, ЮЗАО и СЗАО. При обновлении используется оборудование, произведенное в Москве и Подмосковье.