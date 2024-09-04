Парад трамваев пройдет в Останкинском районе 7 сентября

Парад трамваев пройдет в первую субботу осени, 7 сентября. Исторический транспорт проследует колонной от улицы Сергея Эйзенштейна до территории Останкино и обратно. Парад начнется в 12:00. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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С 12:30 до 17:00 на выставке ретровагонов и автомобилей, которая будет проходить на территории трамвайного депо имени Н.Э. Баумана по адресу: Сельскохозяйственная улица, дом 9, строение 8, все желающие смогут познакомиться с уникальными экспонатами.

— По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать столичный трамвай и знакомить жителей и гостей столицы с его богатой историей. В год 125-летия московского трамвая проведем уже третий парад этого вида транспорта. Благодарим партнеров мероприятия и приглашаем всех желающих, — сообщил Ликсутов.

На выставке также будут представлены автомобили из коллекций Музея гаража особого назначения ФСО России, Российской автомобильной федерации, автоспортивного общества «Наследие», автоклубов «Москвич» и «Волга М-21», а также возрожденного завода «Москвич».

Помимо прочего, для гостей мероприятия выступят участники проекта «Музыка в метро» и академический хор Московского метрополитена. Хедлайнером программы станет Виктор Салтыков. Также будут организованы мастер-классы, фотозона и полевая кухня. Все желающие смогут присоединиться к веселью, передает официальный сайт мэра Москвы.

Около 150 тысяч человек посетили парад исторических трамваев и выставку техники на Чистопрудном бульваре. Это был уже второй парад ретротранспорта в этом году.