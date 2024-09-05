На речных вокзалах в Москве пройдут спортивные тренировки

В эти выходные, 7 и 8 сентября, Северный и Южный речные вокзалы вновь станут площадками для еженедельных тренировок. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

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"На речных вокзалах мы организуем мастер-классы, кинопоказы, образовательные лекции и масштабные фестивали, - сообщает заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - В рамках проекта "Спортивные выходные" проводим еженедельные тренировки. Уже несколько лет активно развиваем Северный и Южный речные вокзалы не только как транспортные объекты, но и как площадки для различных мероприятий".

Для гостей вокзалов пройдут занятия по растяжке, практики по йоге, функциональные и танцевальные тренировки.