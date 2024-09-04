В Москве проведут День города без фейерверков

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что День города в 2024 году пройдет в столице без фейерверков. Об этом сообщает агентство «Москва».

Праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в Москве 7-8 сентября в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». В 2024 году российской столице исполняется 877 лет.

«Каких-то больших грандиозных шоу, фейерверков, салютов, грандиозных гала-концертов в эти выходные не будет», - подчеркнул Немерюк.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня Москвы вместе с мэром города Сергеем Собяниным.