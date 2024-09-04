Собянин запустил движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Сергей Собянин объявил в своем телеграм-канале о запуске движения на участке от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК).
Дорога, протяженность которой составляет свыше 3 километров, проходит вдоль набережной Москвы-реки и связывает новые жилые кварталы, транспортные и социальные объекты в Дорогомилове и Филевском Парке.
Мэр пообещал до конца 2024 года завершить на данном участке строительство двух очистных сооружений и путепровода для того, чтобы жители и гости столицы смогли проезжать к штаб-квартире Сбера с ТТК и Проектируемого проезда №1033. Кроме того, по его словам, в сентябре специалисты закончат реконструкцию проектируемого проезда №2017 на участке от Большой Филевской улицы до Новофилевского проезда.
"Обе дороги позволят комфортно добираться от ТТК до проспекта Багратиона и Национального космического центра, развивать жилые и промышленные зоны вдоль набережной Москвы-реки", – сказано в сообщении.