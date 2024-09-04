Москва выделит участок для строительства бизнес-центра в Мневниковской пойме

Москва предоставит инвестору в аренду земельный участок для строительства бизнес-центра в районе Хорошево-Мневники в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества столицы.

«Столица предоставит инвестору без торгов 1,35 га земли для возведения бизнес-центра в районе Хорошево-Мневники площадью 48,5 тыс. кв. м и высотой до 100 м. Новый объект позволит создать на северо-западе города современное деловое пространство и рабочие места в хорошей транспортной доступности», – приводятся в сообщении слова главы департамента Максима Гамана.

В составе делового центра, помимо офисных помещений, могут появиться торговые объекты, отделения банков, кафе, парковки. Также будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

Участок расположен недалеко от станции метро «Терехово» Большой кольцевой линии по адресу: ул. Нижние Мневники, вл. 39. Договор аренды планируется заключить на пять лет в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Это особый статус, который могут получить инвесторы для строительства объектов, направленных на развитие городской инфраструктуры и создание рабочих мест.