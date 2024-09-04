Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании

С 4 сентября в Москве ожидается резкое похолодание, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в четверг, 5 сентября, столбики термометров в ночные часы опустятся до +9 градусов в столице, в Московской области прогнозируются всего два-три градуса тепла.

С 4 сентября ночные температуры понизятся и довольно сильно. На востоке и севере Московской области к четвергу будет до двух-трех градусов тепла, но изморози ожидать не приходится. В столице в ближайшие дни ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов, днем — до 20–22 градусов тепла. При этом смена воздушной массы произойдет без осадков, даже увеличения облачности на небе мы не увидим, — рассказал Шувалов.

Москвичей предупредили о первых заморозках к концу недели

Метеоролог отметил, что ветер поменяет направление на северо-восточный и станет немного крепче. Однако сильным его назвать будет нельзя, подчеркнул он.

В такой ситуации есть две неприятные особенности. Во-первых, у нас пожарная опасность практически по всей области приближается к высокой, местами и чрезвычайной. Во-вторых, загрязнение воздуха в приземном слое нарастает быстрыми темпами, — добавил Шувалов.

Ранее Шувалов заявил, что в Московском регионе жара закончится через неделю-полторы. По его словам, несмотря на то, что температура воздуха во второй половине недели немного опустится, на улице еще долго будет хорошая погода.