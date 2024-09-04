Сезон летних веранд продлится до ноября

При благоприятных условиях сезон летних веранд в столице планируют проводить до ноября. В настоящий момент в Москве работает около четырех тысяч летних кафе.

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Об этом в среду, 4 сентября, рассказал министр правительства города, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Москвичи любят летние веранды. Сезонные кафе активно открываются в течение всего теплого времени года, даже в последний месяц лета. Многие из них полюбились москвичам, поэтому мы напоминаем, что при благоприятных погодных условиях они будут работать до ноября, — подчеркнул он.

Текущие требования к владельцам кафе предусматривают демонтаж летних веранд 15 ноября. В этом году с открытия сезона, который начался 1 апреля, в столице работало 3700 летних кафе, и это число продолжает расти, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Более трех тысяч заведений было обследовано специалистами столичной Госинспекции по недвижимости на предмет нарушений с начала открытия сезона летних веранд в Москве. Традиционно сезон летних веранд в столице начался 1 апреля, а закончится 1 ноября. Размещение заведений контролирует Госинспекция по недвижимости, а контроль за обустройством обеспечивает Объединение административно-технических инспекций города (ОАТИ).