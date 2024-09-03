Собянин наградил лучших работников комплекса ЖКХ

Уютные дворы, зеленые парки, красивые набережные, безопасные улицы, яркий свет по вечерам. Все это создает комфорт для 13 миллионов москвичей и многочисленных туристов, которые едут в Москву отдохнуть и погулять. Сделано же это все силами 600 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы. За этот повседневный труд мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил их сегодня на встрече в концертном зале "Москва" парка "Остров мечты".

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Но благоустройство - не единственное направление работы коллектива этого комплекса. Они еще ремонтируют дома, снабжают москвичей теплом и водой, содержат в чистоте город. А еще за последние два года модернизировали и привели к новым московским стандартам более 200 поликлиник постройки середины прошлого века, а теперь взялись и за реконструкцию школ - первые 50 уже в работе, напомнил мэр.

"Когда подводим итоги работы этого комплекса, честно говоря, это очень сложно сделать, - сказал мэр, обращаясь к собравшимся. - Сложно не потому, что вы что-то не доделали, а потому, что объем работы, который вы выполняете, просто огромен. Ведь вы занимаетесь всем нашим городом: живете его бедами, проблемами, победами".

Собянин напомнил, что сотрудники комплекса работают не только в Москве, но и в городах-побратимах в новых регионах, в Донецке и Луганске, а также помогают жителям Курской области.