В столице завершена подготовка к зимнему сезону 157 автомобильных баз коммунальной техники. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

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Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства провели комплекс работ: отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и, при необходимости, обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На базы завезли необходимый запас противогололедных материалов, которые впоследствии будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог.

Также завершена подготовка контейнеров для хранения противогололедных материалов: ящики покрашены и обновили надписи на фронтальной и торцевой частях.

В преддверии холодов контейнеры установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах, говорится в сообщении.

Кроме того, на Московской кольцевой автодороге проводится масштабная работа по замене асфальтового покрытия. В настоящий момент специалисты Комплекса городского хозяйства заменили уже свыше 1,3 миллиона квадратных метров дорог.