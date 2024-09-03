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Замначальника МЖД Потапов назвал знаковым событием запуск беспилотного поезда на МЦК

В России впервые запущен беспилотный поезд. "Ласточка", оснащенная системой автоматического управления третьего уровня, начала регулярно перевозить пассажиров на Московском центральном кольце.

Замначальника МЖД Потапов назвал знаковым событием запуск беспилотного поезда на МЦК
© Москва24

Важно отметить, что пока машинист присутствует в кабине для контроля за работой системы и выполнения ряда операций, таких как открытие и закрытие дверей. Однако уже в 2026 году РЖД планирует запустить поезда с четвертым уровнем автоматизации, которые смогут обслуживать маршруты полностью без участия человека.

"Запуск беспилотного поезда на МЦК – знаковое событие для всей российской железнодорожной отрасли. Это важный шаг в сторону повышения безопасности, эффективности и комфорта пассажирских перевозок", – отметил заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов.

Запуск беспилотного движения на МЦК – это не только технологический прорыв, но и возможность улучшить качество пассажирских перевозок, сделать их более безопасными, предсказуемыми и комфортными.

РЖД запустили первую автоматизированную "Ласточку" на МЦК 28 августа. Перед запуском такого поезда специалисты учли все возможные нюансы для обеспечения максимальной безопасности пассажиров, а также создали несколько различных сценариев нештатных ситуаций.

В ходе эксперимента выяснилось, что автопилот и система умного зрения реагируют на них раньше, чем машинист. В итоге работа всех систем умного электропоезда прошла испытания и получила соответствующие сертификаты.

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РЖД