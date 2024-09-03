Замначальника МЖД Потапов назвал знаковым событием запуск беспилотного поезда на МЦК

В России впервые запущен беспилотный поезд. "Ласточка", оснащенная системой автоматического управления третьего уровня, начала регулярно перевозить пассажиров на Московском центральном кольце.

Важно отметить, что пока машинист присутствует в кабине для контроля за работой системы и выполнения ряда операций, таких как открытие и закрытие дверей. Однако уже в 2026 году РЖД планирует запустить поезда с четвертым уровнем автоматизации, которые смогут обслуживать маршруты полностью без участия человека.

"Запуск беспилотного поезда на МЦК – знаковое событие для всей российской железнодорожной отрасли. Это важный шаг в сторону повышения безопасности, эффективности и комфорта пассажирских перевозок", – отметил заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов.

Запуск беспилотного движения на МЦК – это не только технологический прорыв, но и возможность улучшить качество пассажирских перевозок, сделать их более безопасными, предсказуемыми и комфортными.

РЖД запустили первую автоматизированную "Ласточку" на МЦК 28 августа. Перед запуском такого поезда специалисты учли все возможные нюансы для обеспечения максимальной безопасности пассажиров, а также создали несколько различных сценариев нештатных ситуаций.

В ходе эксперимента выяснилось, что автопилот и система умного зрения реагируют на них раньше, чем машинист. В итоге работа всех систем умного электропоезда прошла испытания и получила соответствующие сертификаты.