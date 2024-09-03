Синоптик Леус назвал самый холодный день в Москве и области на этой неделе

Самым холодным днем на этой неделе станет четверг, 5 сентября. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в среду, 4 сентября, температура в Москве составит от 23 до 25 градусов, а в области — от 21 до 26 градусов. В ночь на четверг температура снизится до 8–10 градусов в столице и до 6–11 градусов в Подмосковье. В некоторых местах возможны значения до 3 градусов.

По словам Леуса, на протяжении 5 сентября в московском регионе температура будет находиться в диапазоне 19–24 градуса.

Тем не менее, 8–9 сентября ожидаются более теплые июльские показатели в пределах 23–28 градусов, но ночные температуры будут понижаться до осенних 7–12 градусов, отметил синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что заморозки с высокой вероятностью придут на север и восток столичного региона в ночь на пятницу и субботу, 6 и 7 сентября. Ожидается температура около плюс 1-2 градусов.

Температура воздуха в столице в День города, 7 и 8 сентября, составит плюс 23–26 градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, солнца в первую неделю месяца будет много, это связано с высоким атмосферным давлением.