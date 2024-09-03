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Четыре новых причала для речного электротранспорта открылись в Москве — Собянин

Открыты четыре новых причала регулярного речного электротранспорта. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Четыре новых причала для речного электротранспорта открылись в Москве
© Mos.ru

На первом маршруте (Киевский — Парк «Фили») появился причал Краснопресненский Парк, а на втором (ЗИЛ — Печатники) заработали причалы Нагатинский, Затон Новинки и Коломенская Набережная. Доступ к инновационному виду транспорта получили жители районов Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники.

«Это не первое в текущем году расширение инфраструктуры электросудов. В июне открыты причалы Парк “Фили” и Береговой», — отметил Мэр Москвы.
Новости Москвы
Сергей Собянин
Завод имени И.А. Лихачева
Москва