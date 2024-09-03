Четыре новых причала для речного электротранспорта открылись в Москве

Открыты четыре новых причала регулярного речного электротранспорта. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

На первом маршруте (Киевский — Парк «Фили») появился причал Краснопресненский Парк, а на втором (ЗИЛ — Печатники) заработали причалы Нагатинский, Затон Новинки и Коломенская Набережная. Доступ к инновационному виду транспорта получили жители районов Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники.