Акция памяти жертв терроризма прошла в Москве

В память о жертвах терактов в Москве прошли траурные мероприятия. На станции «Автозаводская» в небо были выпущены голуби, символизирующие мир и надежду. У мемориала памяти погибших при взрыве на улице Гурьянова жители города возложили цветы, выражая соболезнования и скорбь.

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, учрежденный в память о трагедии в Беслане, передает РИА Новости.

1 сентября 2004 года. Школьный двор бесланской школы № 1 наполнен громким смехом школьников и волнением родителей. Все с нетерпением ждут первого звонка, который ознаменовал бы начало нового учебного года, но его не суждено было услышать. Вооруженная группа чеченских боевиков ворвалась на праздничную линейку и взяла в заложники детей вместе с их родителями и учителями. Так 20 лет назад началась бесланская трагедия, которая осталась незаживающей раной в жизни многих людей. Позднее ответственность за организацию атаки публично взял на себя террорист Шамиль Басаев. Что происходило в эти три дня, пока длился захват, и почему боевики выбрали для теракта обычную школу — в материале «Вечерней Москвы».