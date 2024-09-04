Москвичам рассказали о погоде на выходных

В выходные дни ожидается теплая погода при переменной облачности без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

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По его словам, после сегодняшнего похолодания, в четверг, ожидается самый холодный день на текущей неделе.

— В четверг столбики термометров не покажут выше плюс 22 градусов. В пятницу постепенно начнет теплеть, температура воздуха днем будет на отметке плюс 23–25 градусов при переменной облачности. В ночь с четверга на пятницу в Москве ожидается до 6–8 градусов тепла, а по области — до плюс 3–8 градусов. В столичном регионе будет предзаморозковая ситуация. Не исключено, что в отдельных районах Московской области местами при ясном продолжительном небе может где-то появиться слабая изморозь на траве, — сказал он.

Эксперт отметил, что в субботу и воскресенье в Москве будет еще теплее — плюс 22–27 градусов при переменной и большой облачности и ветре переменных направлений.

— В ночные часы в выходные дни температура воздуха поднимется до 10–12 градусов тепла, — сообщил Ильин.

Атмосферное давление максимально поднимется в пятницу до 752 миллиметров ртутного столба. Затем будет слабо падать и в воскресенье составит 758 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что аномальная жара, которая держится в Москве последнее время, начинает отступать. Это происходит из-за того, что территорию столичного региона в среду, 4 сентября, пересечет холодный фронтальный раздел. Эксперт отметил, что температура воздуха в столице будет держаться на отметке от плюс 23 до плюс 25 градусов, а по области — плюс 21–26 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в День города, 7 и 8 сентября, в Москве ожидается теплая и комфортная погода, дождей не прогнозируется. Эксперт добавил, что в субботу и воскресенье воздушные массы в Москве будут находиться в центре антициклона, поэтому ветер будет слабым. Утро прохладное, вечер умеренно теплый, днем комфортно — около плюс 25–27 градусов, осадков не прогнозируется.