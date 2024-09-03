Москвичей предупредили о первых заморозках к концу недели

Первые заморозки с высокой вероятностью придут на север и восток столичного региона в ночь на пятницу и субботу, 6 и 7 сентября. Ожидается температура около плюс 1-2 градусов. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Москвичи почувствуют первые признаки похолодания уже в среду, 4 сентября. Днем воздух остынет до плюс 23-25 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до 7-9 градусов выше нуля. Уже в четверг, 5 сентября, заморозки усилятся — в столице температура понизится до плюс 8-10 градусов, а в Московской области — до 6-11 градусов выше нуля, передает РИА Новости.

В Москве 1 сентября 2024 года стало самым теплым днем в XXI веке. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По данным главной метеостанции города на ВДНХ, в 15:00 температура воздуха достигла плюс 29,1 градуса, что сделало этот день самым знойным среди всех «первых сентября» этого века.

Температура воздуха в столице в День города, 7 и 8 сентября, составит плюс 23–26 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам синоптика, солнца в первую неделю месяца будет много, это связано с высоким атмосферным давлением.