Более 2000 школьников Москвы начали готовиться к олимпиадам

В Москве более двух тыс. школьников начали подготовку к новому сезону олимпиад.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Некоторые команды готовились и летом. Для них организовали научные смены с полевыми и лабораторными исследованиями.

В период каникул впервые провели смены городского проекта «В центре науки», где в рамках учебного лагеря «КодИИм» ученики старших классов изучали ИИ и применяли навыки программирования.

А в августе для детей организовали летние научные школы по химии, биологии и экологии, а также смены Ассоциации победителей олимпиад.

В сентябре проведут отбор кандидатов в столичные сборные и в резерв команд. Подать заявку и пройти тест могут все желающие.