Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

Первый снег в Москве ожидается уже в начале ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас» со ссылкой на синоптиков.

Также отмечается, что погода в сентябре в этом году будет теплее погоды такого же периода прошлого года. Дожди будут идти в 1,5 раза реже, отмечают специалисты.

Похолодание придет в Москву уже в октябре. Ноябрь будет не таким холодным, как годом ранее, однако в указанном месяце ожидается большое количество дождей и снега, прогнозируют синоптики.

Эксперт рассказал, как надо вести себя в грозу

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 1 сентября 2024 года стало самым жарким среди всех «первых сентября» в Москве в XXI веке. Он добавил, что в 15.00 температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла более 29 градусов.