Стало известно, когда в Москве закончатся малометражные квартиры

Имеющегося объема малометражных квартир площадью менее 28 квадратных метров в Москве хватит еще на год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консалтинговую компанию Nikoliers.

«При сохранении темпов продаж текущего объема предложения малогабаритных лотов (до 28 кв. м) в Москве хватит ориентировочно на год, при этом нужно учитывать скрытые объемы девелоперов, которые могут выводиться на рынок еще несколько лет», — заявила директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис.

На квартиры менее 28 кв. м в июле пришлось 86% продаваемых в Москве квартир-студий в новостройках. При этом цены на студии с начала года выросли уже на 11%, сообщила Мурмуридис.

К началу августа малометражные квартиры были в портфелях 56 девелоперов, работающих на столичном рынке, в продаже находились 5,3 тысячи лотов.

По прогнозам Nikoliers, цены на квартиры-студии продолжат расти, но не быстрее, чем будут дорожать квартиры большей площади.

Напомним, что с 1 августа в Москве действует постановление мэра о запрете на строительство однокомнатных квартир и студий площадью менее 28 кв. м, а также двухкомнатных квартир площадью менее 44 кв. м. По оценке экспертов, под эти критерии подпадает порядка 1 млн кв. м жилья в пределах старой Москвы — более 37 000 лотов.