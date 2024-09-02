Москвичей предупредили о похолодании до плюс 5 градусов

К концу рабочей недели установившаяся в Москве и Подмосковье жара отступит. Однако вскоре вновь вернется. Об этом в понедельник, 2 сентября, рассказывает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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— В среду по области в ночное время ожидается плюс 11…плюс 16 градусов, а в пятницу температура воздуха ночью опустится до плюс 5…плюс 10 градусов. При этом, днем будет держаться на показателях плюс 20…плюс 25 градусов, — приводит его слова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалист также отметил, что местами ожидается облачность, однако об осадках пока не сообщается. Также не стоит ждать и сильного ветра.

Ильин также рассказал «Вечерней Москве», что аномальная жара в начале сентября связана с влиянием антициклона. По его словам, антициклон и ведущие потоки приносят с западных районов Центральной Азии прогретый воздух. Со среды центр антициклона опустится южнее, сейчас он находится на севере. Направление ведущих потоков изменится и примет более северо-восточное направление. Поэтому с четверга в столице значительно посвежеет.