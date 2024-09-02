Собянин вручил награды в области литературы и искусства

Сергей Собянин вручил группе москвичей госнаграды РФ и награды города Москвы, а также премии Москвы 2024 года в области литературы и искусства. Церемония состоялась в Белом зале мэрии.

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"С удовольствием поздравляю особенно педагогов, которые здесь находятся. Спасибо вам за то, что вы создаете будущее Москвы, воспитываете детей, даете прекрасные знания. И благодаря вашему труду, вашему таланту, они, конечно, станут теми, кто будет жить в Москве, работать и управлять нашим славным городом через какое-то время", – отметил мэр.

В своей речи он также выразил благодарность присутствующим за их труд и любовь к столице и поздравил с наступающим Днем города. Собянин также упомянул бойцов, находящихся на СВО.