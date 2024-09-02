Около 17 тыс. литров питьевой воды раздала ЦППК пассажирам с конца мая

С конца мая по 1 сентября 2024 года Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) раздала пассажирам около 17 тыс. литров питьевой воды, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Календарное лето хоть и закончилось, но на этих выходных подарило нам несколько особенно теплых дней. Поэтому в субботу и воскресенье сотрудники ЦППК продолжили бесплатно раздавать своим пассажирам воду на вокзалах и крупных станциях Москвы», – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за выходные раздали более 750 литров воды, а за весь период с конца мая по 1 сентября – почти 17 тыс. литров.